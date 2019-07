Halep arrasa Svitolina e fará primeira final em Wimbledon contra Serena Williams

As partidas femininas de semifinal em Wimbledon aconteceram nesta quinta-feira (11). Abrindo o dia de jogos na Quadra Central, a #7 Simona Halep venceu a ucraniana #8 Elina Svitolina por 6/1 e 6/3 em 1h14 e igualou o confronto direto para quatro a quatro.

Svitolina começou a partida e logo de cara desperdiçou três break points. Halep, pelo contrário, aproveitou sua chance e conquistou quebra quando teve a chance. A ucraniana quebrou de volta em seguida, mas sofreu outra quebra e ficou em desvantagem: 1/3*. A romena voltou a quebra o serviço da ucraniana no sexto game e em seguida serviu para o set, onde só conseguiu converter depois de seis set points.

Depois de não conseguir confirmar seu serviço em nenhuma vez na parcial anterior, Svitolina começou a segunda com um belo game de serviço confirmado por 40-15. As jogadoras seguiram jogando de forma equilibrada até o sétimo game, onde a ucraniana sofreu quebra. Em seguida, Halep confirmou seu serviço e no nono game voltou a quebrar o serviço da rival, conquistando sua vaga na final do major inglês.

Ambas as tenistas dispararam um ace na partida; Halep cometeu as únicas três dupla faltas. Svitolina, que mais tarde assumiu ter sido completamente dominada pela ex número um, fez apenas 10 winners e cometeu 16 erros não-forçados, mesmo número de Halep, que conseguiu 26 bolas vencedoras.

Avançando para a final de Wimbledon, Halep buscará o título inédito com alguém que sabe muito bem o que é vencer no major, mamãe americana ex-número um e sete vezes campeã na grama sagrada, #11 Serena Williams, que não passou por qualquer dificuldade ao bater a tcheca #54 Barbora Strycova. Serena lidera o confronto direto por oito a um e tem vitória em todas as superfícies.