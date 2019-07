No 40º Fedal da história, Federer vence Nadal em jogo de alto nível e está na final de Wimbledon 

Um mês depois da semifinal em Roland Garros e de um pouco mais de 11 anos da final histórica em Wimbledon, o #2 Rafael Nadal e o #3 Roger Federer se reencontraram para escrever o 40º capítulo de uma das maiores, se não a maior, rivalidades do tênis. No duelo que valia vaga na decisão do Grand Slam britânico, o suíço bateu o espanhol em um jogo fantástico por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 1/6, 6/3 e 6/4, em 3h02 de partida.

Com o resultado, Federer segue firme na tentativa de conquistar o nono título na grama sagrada do All England Club e diminui a vantagem de Nadal no confronto direto entre os dois. Agora, são 24 vitórias do espanhol e 16 do suíço em 40 embates.

O primeiro set foi bastante parelho. Com os tenistas sacando muito bem - Federer teve 88% de aproveitamento com o 1° serviço e Nadal 74% -, pouquíssimas foram as brechas dadas nos games de saque. O suíço chegou a ter um break point, o único da parcial, no oitavo game, mas o espanhol conseguiu se salvar após uma longa troca de bolas.

Depois de 12 games jogados, o placar seguiu empatado e a decisão foi para o tie-break, onde ambos começaram a encontrar o tempo das devoluções e trocaram mini quebras. Porém, Federer foi mais firme ao longo do game desempate, encaixou ótimos golpes com seu forehand e, com um winner na paralela, fechou em 7/6 (7-3).

Apesar da derrota na parcial anterior, Nadal veio para o segundo set com ótimas devoluções e fez com que o suíço não conseguisse manter o bom desempenho em seus games de saque. Depois de levar um susto no início do set, o espanhol dominou as ações e, cometendo apenas dois erros não forçados, não deu chances a Federer, que nem subindo à rede incomodou - venceu apenas três de oito pontos.

Com duas quebras conquistadas ao longo do set, o 'Toro Miúra' engatou uma sequência de cinco games diante de um adversário que não se encontrou em quadra. Sem dar chances ao octacampeão do torneio, Nadal fechou em 6/1 e deixou tudo igual na partida.

Voltando a se impor com seu saque e com ótimos voleios, Federer foi superior no terceiro set. Com uma quebra logo no início, o suíço largou na frente e, salvando triplo break point, abriu 4/1 de vantagem. O espanhol bem que tentou reagir, mas não foi páreo para a atuação perfeita do cabeça de chave número dois na parcial.

Ao todo, Federer ganhou 80% dos pontos com o 1° serviço e 83% com o 2°, além de ter aplicado 15 bolas vencedoras e ter cometido somente dois erros não forçados. Sem muitas dificuldades, o ex-número um do mundo concretizou o domínio diante do rival e fechou em 6/3, abrindo 2 sets a 1 no confronto.

A firmeza do suíço, principalmente com seu forehand, continuou vigorando na quarta parcial. Maltratando Nadal nas trocas de bola com solidez e consistência, Federer fez com que o espanhol não chegasse a uma maneira de reverter o jogo e, consequentemente, perdesse a confiança, cometendo erros bobos em momentos cruciais.

Assim como no set anterior, o veterano de 37 anos obteve um break logo no 3º game e fez 3/1 sem ser muito testado pelo adversário, que pouco conseguia fazer diante de saques potentes e bem colocados pelo suíço. O 'Toro Miúra' até se manteve vivo e confirmou seus games com muita luta e entrega, inclusive salvando três match points no nono game, mas não foi o bastante.

Fazendo valer a única quebra do quarto set, Federer precisou salvar um break point e suou para decretar a vitória por 6/4 sobre Nadal, que não desistiu e deu o máximo de si até o último ponto.

Garantido na final de Wimbledon pela 12ª vez na carreira, o suíço irá enfrentar o sérvio #1 Novak Djokovic, líder do ranking e tetracampeão do torneio, que passou pelo espanhol #22 Roberto Bautista Agut também por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6, 6/3 e 6/2.