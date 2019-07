Estreando em Lausanne, Garcia vence Lottner com tranquilidade

Após uma bem-sucedida campanha na quadra de grama, a francesa #22 Caroline Garcia, estreou com vitória no WTA International de Lausanne, na Suíça, ao vencer a alemã #190 Antonia Lottner, 22 anos, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3, em exata uma hora de confronto na tarde desta segunda-feira (15).

A francesa agora busca uma rápida readaptação da grama para o saibro, em busca de repetir seu sucesso no mês anterior, em que conseguiu seu primeiro título de 2019, em Nottingham e fez quartas de final em Mallorca. Sobre essa mudança de quadra, ela comentou: "foi um bom mês na grama e é sempre divertido, mas acho que um mês é suficiente. [...] É mais fácil ir da grama para o saibro do que do saibro para a grama", disse a francesa.

Garcia venceu com bastante tranquilidade, conquitsando 73% dos pontos jogados em seu saque e salvando os quatro break points obtidos por Lottner e convertendo três em quatro oportunidades. No saque, ela também teve bom desempenho, sem cometer duplas faltas e com 65% de primeiro saque, vencendo 85% dos pontos jogados com eles.

É o primeiro torneio da WTA realizado em Lausanne, uma vez que, antes de 2019, a competição era jogada em Gstaad. A francesa já havia disputado duas edições, em 2016 e 2017, caindo na primeira rodada e na segunda, respectivamente.

Na segunda rodada do Ladies Open Lausanne, Garcia enfrentará a americana #85 Bernarda Pera, que venceu a qualifier #149 Giulia Gatto-Monticone em 58 minutos.