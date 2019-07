Korpatsch salva match point e vira contra Bouchard em Lausanne

De volta ao saibro, a #95 Eugenie Bouchard segue em má fase e sem arrancar uma vitória desde fevereiro. Semifinalista do torneio em 2018, Bouchard caiu para a #142 Tamara Korpatsch, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/5, em partida que durou 2h37 na tarde desta segunda-feira (15), pela primeira rodada do WTA de Lausanne, na Suíça.

Bouchard perde assim seu sétimo confronto consecutivo, não conquistando uma vitória desde fevereiro, pela primeira rodada de Dubai, na quadra dura. Já no saibro, a ex-top 10 já perde pela terceira vez em sequência, jogando apenas duas partidas na superfície em 2019. Com o atual resultado, a canadense perderá 110 pontos no ranking oficial e abandonará o top 100 mais uma vez.

Já Korpatsch teve uma longa campanha no saibro na temporada, com dez partidas jogadas e cinco vitórias no circuito da WTA. Com a vitória, ela defende os pontos conquistados em Gstaad no ano passado e tem a oportunidade de fazer quartas num WTA pela segunda vez em 2019.

Em quadra, Bouchard teve um bom começo, vencendo 70% dos pontos de saque de sua oponente no primeiro set, cometendo poucas duplas faltas em relação a seu usual e já iniciando com quebra no set seguinte, abrindo 4/2. A partir daí, as coisas desandaram para a ex-top 10, que perdeu quatro games seguintes e se viu obrigada a vencer na última parcial.

Lá, Bouchard saiu de uma desvantagem de 1/4 e fez 5/4, com a oportunidade de servir para o jogo. Em seu saque, desperdiçou um match point e foi quebrada em seguida, perdendo dois games em sequência e sendo eliminada mais uma vez. No total, foram 18 quebras de serviço e 19 duplas faltas na partida.

Nas oitavas do Ladies Open Lausanne, Korpatsch enfrenta a jovem russa #69 Anastasia Potapova, vinda do qualifier, que passou pela lucky loser #148 Kristina Kucova em sets diretos. Será o primeiro encontro entre as duas no circuito da WTA.