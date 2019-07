 Com desistência no terceiro set, jovem Waltert vence Goerges em Lausanne

Depois de duas tentativas sem sucesso, a suíça de 18 anos, #562 Simona Waltert finalmente consegue sua primeira vitória a nível WTA, mas não do jeito que esperava. Nesta terça-feira (16), a jovem venceu a cabeça de chave número um do WTA International de Lausanne, #25 Julia Goerges, por um set a um e desistência, com parciais de 6/7(5), 6/4 e 3/2, em 2h06 de duração na primeira rodada do torneio.

Waltert, que já foi top 10 no ranking júnior no início de 2018, vence assim sua primeira partida no circuito da WTA após perder na estreia de Biel 2017 e Lugano 2018, ambas em sua terra natal jogando como convidada. Em ambas as ocasiões ela levou um pneu. No circuito da ITF, a suíça de 18 anos tem como melhor resultado um vice-campeonato de um 25K na Suíça.

Com a pontuação, Waltert já avança para a melhor marca de sua carreira, ganhando 137 posições no ranking e chegando ao top 430 pela primeira vez.

"Estou feliz com a maneira que joguei hoje", confessou a suíça. "Tentei as coisas que queria tentar e funcionou muito bem. Posso ficar bastante feliz com meu desempenho de hoje. Estava um pouco nervosa antes da partida, mas acho que isso é normal. O público estava muito legal e eu amei cada minuto em quadra", finalizou a jovem Waltert.

Nas oitavas do Ladies Open Lausanne, ela enfrentará sua compatriota e também jovem #90 Jil Teichmann, que passou pela também suíça #84 Timea Bacsinszky em três sets.