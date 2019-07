Fognini desiste após 37 minutos de sua estreia e Travaglia avança às quartas em Umag

Único top 10 a entrar em quadra nesta semana, o italiano #9 Fabio Fognini não conseguiu lidar com problemas físicos e foi obrigado a se retirar depois de uma partida em que não conseguiu jogar bem em nenhum momento. O cabeça de chave número um acabou desistindo depois de 37 minutos e desvantagem de 6/1 e 2/1 favoráveis ao seu adversário e também compatriota #105 Stefano Travaglia, pelas oitavas de final do ATP 250 de Umag, na Croácia, na tarde desta quarta feira (17).

É a 16ª vez no circuito que Fognini tem de se retirar de uma partida, a primeira desde 2016, quando o fez no ATP do Rio. Contra Travaglia, o cabeça de chave um de Umag já havia jogado uma partida no US Open de 2017. Na ocasião, Fognini saiu derrotado em quatro sets com direito a pneu no quarto set. Assim, Travaglia já abre 2 a 0 no H2H. Esses dois triunfos são as únicas vitórias do italiano de 27 sobre qualquer jogador do top 70 a nível ATP, e, com o mais recente, em Umag, já garante uma vaga no top 100 nos rankings.

Fognini alegou estar com lesão em ambos os tendões e que, no início da semana, havia feito uma infiltração para tratá-las, mas não conseguiu treinar em nenhum dia na Croácia. O fisioterapeuta, segundo o italiano, ainda o alertou para aquecer somente momentos antes da partida, mas ainda assim o top 10 não conseguiu superar as dores e jogar um nível razoável de tênis.

Nas quartas de final do Croatia Open Umag, sua primeira a nível ATP, Stefano Travaglia enfrentará o húngaro #207 Attila Balazs, que passou nas oitavas pelo #58 Filip Krajinovic. O único embate entre os dois ocorreu num Future na Itália em 2016, no qual o húngaro saiu com a vitória em três sets.