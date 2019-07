Em busca do tetra em Newport, Isner estreia com vitória contra Majchrzak

O #15 John Isner está nas quartas de final do ATP 250 de Newport, nos Estados Unidos. O cabeça de chave número um deixou um set em quadra, mas estreou com vitória em casa contra o #102 Kamil Majchrzak, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7(5) e 6/2, em 2h09 de partida nesta quarta-feira (17).

Isner mais uma vez venceu a partida com o seu padrão de jogo: forte e consistente no seu saque. O norte-americano aplicou 25 aces e enfrentou cinco break points contra em toda a partida; todos foram salvos, garantindo a supremacia do tenista no seu serviço.

Além disso, o adversário também cometeu alguns erros e facilitou a vida do favorito. O jovem de 23 anos teve mais duplas faltas que aces (oito a seis) no jogo. Ele chegou a vencer 91% dos pontos que iniciaram com o seu primeiro serviço, mas em quase metade das vezes (44%), trabalhou com o segundo, e neste cenário apenas garantiu 51% das chances.

O polonês apenas foi mais firme no segundo set, quando conseguiu arrastar Isner até o final e realizou um feito: ganhar um tiebreak contra o ex-top 10. No restante, o norte-americano prevaleceu sem muitos problemas. Após pouco mais de duas horas, a partida estava encerrada e a vitória para o número 15 do mundo garantida.

O caminho está mais livre para o dono da casa, que busca o seu quarto troféu do torneio, após as eliminações dos cabeças de chave número dois (#62 Adrian Mannarino) e três (#43 Jordan Thompson). Seu histórico o ajuda ainda mais, pois ele tem uma grande supremacia nesta competição: em dois dos três títulos anteriores, sequer perdeu um set.

Na próxima rodada do Hall of Fame Open, John Isner encara o #110 Matthew Ebden. Os dois refazem o duelo da final de Newport em 2017 - na ocasião, vitória do norte-americano por 2 a 0.