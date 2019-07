Surpresa: Coric cai para Caruso logo na estreia do ATP 250 de Umag

Um dos principais favoritos ao título do ATP 250 de Umag, o dono da casa #14 Borna Coric foi eliminado logo em sua estreia no torneio. Enfrentando o italiano #125 Salvatore Caruso, que veio do qualifying, o croata não conseguiu fazer valer sua superioridade e perdeu por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/1, em 1h44 de partida.

Esse foi o primeiro jogo de Coric desde a lesão na região lombar que o fez desistir do ATP 500 de Halle nas quartas de final, e também de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Voltando a disputar Umag depois de três anos de ausência, o croata mostrou ainda não estar 100% recuperado e se despediu precocemente.

Diante de um adversário consistente e que trocava muitas bolas, Coric cometeu alguns erros bobos e não demonstrou solidez em seus games de saque, sendo quebrado cinco vezes ao longo do confronto. O cabeça de chave número dois terminou com apenas 44% dos pontos ganhos com o segundo serviço.

Upset complete! 👍



Italian qualifier Salvatore Caruso notches his biggest career win 6-2 3-6 6-1 over World No.14 Borna Coric at @CroatiaOpenUmag. pic.twitter.com/KVAg8cvDen — Tennis TV (@TennisTV) July 18, 2019

Classificado para as quartas de final do Plava Laguna Croatia Open, Caruso busca continuar a boa campanha. O italiano terá pela frente o argentino #152 Facundo Bagnis, que despachou o wildcard croata #289 Nino Serdarusic em sets diretos, com duplo 6/3.