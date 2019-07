Em Bucareste, Kuzmova perde oportunidades e é eliminada por Rybakina

Num dos jogos com menor média de trocas de bola por pontos disputados no torneio, a cazaque Elena Rybakina de 21 anos avança às semifinais do WTA International de Bucareste, na Romênia, ao bater a cabeça-de-chave 2 da competição Viktoria Kuzmova, da Eslováquia, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(4) e 6/3 em 1h28 de partida na manhã desta sexta-feira (19).

Em quadra, ocorreu o esperado entre duas jogadoras que encontram seu maior conforto nas quadras duras cobertas: poucas trocas de bolas e muitos pontos vencidos no saque ou por causa dele. Mesmo assim, Kuzmova obteve nove break points no encontro e converteu apenas um, o que causou diversos problemas à eslovaca, que foi quebrada três vezes em cinco oportunidades obtidas por Rybakina.

Ainda no primeiro set, Kuzmova sustentou uma quebra desde o início do set e sacou em 5/4, desperdiçando uma liderança de 40-15. No tie-break, a cazaque manteve seu bom nível, vencendo o set com uma dupla falta da cabeça-de-chave 2. Já na segunda parcial, Kuzmova não conseguiu nenhuma quebra em cinco chances, causado pelo excelente saque de sua adversária.

O resultado põe Rybakina nas semifinais de um WTA pela segunda vez em sua carreira, repetindo o sucesso de Hertogenbosch, na grama, ainda em 2019. No saibro, eram as quartas de final o seu melhor resultado, em que, também na atual temporada, a cazaque havia chegado nessa etapa no torneio de Istambul, na Turquia.

Para seguir avançando e chegar à final de um torneio a nível WTA pela primeira vez na vida, Elena Rybakina precisará passar pela vencedora do embate entre a Barbora Krejcikova, da República Tcheca, e Martina di Giuseppe, vinda do qualifying. Em qualquer das hipóteses, será a primeira partida no H2H.