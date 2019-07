Djere avança às semis de Umag sobre Mayer em maratona de 2h40

Em sua terceira partida de três sets mais longa na temporada, o sérvio #32 Laslo Djere, de 24 anos, avançou, na tarde desta sexta-feira (19), às semifinais do ATP 250 de Umag, realizado na Croácia. O atual campeão do Rio Open superou o argentino #60 Leonardo Mayer, por dois sets a um, com parciais de 6/4, 6/7(6) e 6/3, em confronto que teve 2h39 de duração.

Como esperado entre dois especialistas no saibro, a partida foi longa com rallies intensos e compridos, o que estendeu e muito a duração do jogo. Com o resultado, Djere avança às semis com longas maratonas, tendo jogado 2h43 contra Lorenzi nas oitavas e agora 2h39 nas quartas.

Contudo, a vitória poderia ter saído mais rápido para o sérvio não fossem as oportunidades perdidas no segundo set, em que desperdiçou dois break points cruciais no 4/4. Para Mayer, as coisas também não foram tão agradáveis, uma vez que perdeu cinco break points na segunda parcial, apesar de levar no tiebreak.

Assim, Djere fará sua quarta partida de semifinal a nível ATP na temporada e a sétima na carreira, todas elas no saibro. Em quadra, o sérvio ainda não conseguiu ganhar nenhuma, apesar de ter recebido um WO nas semifinais do ATP 500 do Rio, onde venceu seu único título na vida.

Entretanto, o cabeça de chave três do Croatia Open Umag terá pela frente nas semis o oponente de ranking mais baixo nessa etapa. Será ele o qualifier #208 Attila Balazs, que passou, de virada, pelo italiano #105 Stefano Travaglia. O único confronto entre eles veio no circuito de Challengers, na Itália, em 2017, no qual o húngaro saiu vencedor em sets diretos.