Isner vira para cima de Ebden e vai às semis em Newport

O #15 John Isner está na semifinal do ATP 250 de Newport, nos Estados Unidos. O dono da casa, que busca o quarto troféu do torneio, avançou depois de derrotar de virada o #110 Matthew Ebden, após 1h43. O placar foi de 2 sets a 1 com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, nesta sexta-feira (19).

Foi uma partida bastante equilibrada. Ambos sacaram muito bem o tempo todo. Nos aces, como sempre, Isner foi muito superior, registrando 24, contra nove de Ebden. No restante, porém, as coisas foram mais parelhas.

Houve apenas três quebras de saque em todo o jogo, uma em cada set, semprea favor daquele que venceria a parcial. Foram somente nove break points em disputa. Em cada uma das etapas disputadas, o ganhador conseguiu vantagem logo no início e depois seguiu sem problemas até o final.

O favorito começou perdendo o seu serviço no primeiro game do jogo, mas depois disso, não foi mais ameaçado de maneira efetiva. Ebden venceu o set inicial por 6/4, mas não aguentou a pressão de estar à frente e sucumbiu nos outros dois. O norte-americano ficou mais preciso e aproveitou melhor as poucas oportunidades que teve.

Com a vitória por 2 a 1, Isner fica a um passo da decisão do Hall of Fame Open. A próxima pedra no caminho do cabeça de chave número um é um pouco mais pesada. Ele terá pela frente o #48 Ugo Humbert, que passou nas quartas pelo #141 Ilya Ivashka.

O jovem de 21 anos vem de ótima campanha em Wimbledon, aonde chegou à quarta rodada, depois de derrotar nomes como Gael Monfils, Marcel Granollers e Felix Auger-Aliassime. Ele apenas foi parado pelo #1 Novak Djokovic.