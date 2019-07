Cornet derrota Korpatsch e avança à final em Lausanne

A #48 Alize Cornet está na decisão do WTA de Lausanne, na Suíça. Atual campeã do torneio, que até ano passado era disputado em Gstaad, a francesa garantiu a vaga após derrotar a #142 Tamara Korpatsch por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h47, neste sábado (20).

As duas fizeram um jogo bastante longo, considerado o fato de que apenas dois sets foram disputados. Isso porque a partida foi bem equilibrada, do início ao fim. Ambas mostraram muita consistência nas trocas e um bom jogo de base, chegando bem em todas as bolas.

A diferença foi que Cornet foi mais decisiva, agressiva e precisa nos pontos importantes, sabendo muito bem escolher os momentos para fazer isso também. Korpatsch soube angular os golpes e tirar a outra de quadra algumas vezes, mas faltou peso de bola. Sendo assim, a francesa levou a melhor por tomar mais a iniciativa. Ela, inclusive, aplicou 10 winners a mais que a adversária (26-16).

Foram 11 quebras de saque no total: sete a favor de Cornet e quatro para Korpatsch. Em apenas três vezes, a alemã conseguiu confirmar o seu serviço, e isso atrapalhou demais a sua partida. O serviço não fazia muito estrago e ela ainda tinha uma adversária em um ótimo dia em relação às devoluções - a francesa teve 57% (37 pontos ganhos) de aproveitamento ao receber o saque.

Com esse cenário, Alize Cornet fechou a partida em 2 a 0 e garantiu a passagem para a final do Ladies Open Lausanne. Sua adversária será a compatriota #98 Fiona Ferro, que chega à sua primeira decisão de simples em torneios da WTA. e passou nas semifinais pela #85 ​​​​​​​Bernarda Pera. Esse será o primeiro confronto entre as duas.