Jarry vence Delbonis com tranquilidade e se garante na decisão do ATP 250 de Bastad

Depois da eliminação na estreia em Wimbledon, o #64 Nicolas Jarry voltou a jogar no saibro e mostrou que esta é a sua superfície. Neste sábado (20), o chileno enfrentou o argentino #70 Federico Delbonis e triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h04 de partida, e garantiu-se na decisão do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

Com mais uma vitória tranquila, Jarry dá sequência a boa campanha no torneio sueco. Classificado para a final, o tenista do Chile não perdeu um set sequer até aqui. Aos 23 anos, ele busca seu primeiro título de nível ATP. Nas duas decisões que disputou, em Genebra e São Paulo, acabou saindo com o vice-campeonato.

No duelo contra Delbonis, Jarry não precisou ser brilhante para ser superior. Diante de um adversário que teve bom aproveitamento no saque, o chileno conseguiu encaixar ótimas devoluções e comandou os pontos do fundo da quadra, aplicando winners e forçando o argentino ao erro em diversos momentos.

Jarry foi quebrado apenas uma vez no jogo, justamente no segundo set, onde sobrou em quadra. Apesar de ter sofrido a quebra, o cabeça de chave número cinco do torneio obteve três breaks na parcial. Dessa forma, não sofreu pressão do argentino e concretizou a vitória tranquilamente.

Na final do Swedish Open, o chileno irá duelar com outro argentino, o #71 Juan Ignacio Londero, que despachou o experiente espanhol #99 Albert Ramos-Vinolas também em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4. Esse será o quarto encontro entre os tenistas, o quarto no saibro. Jarry lidera o h2h por 2 a 1.