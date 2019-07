Ferro desbanca atual campeã Cornet e fica com título em Lausanne

A jovem #98 Fiona Ferro, em sua temporada de ascensão no circuito, venceu neste domingo (21) seu primeiro título WTA na carreira. A tenista de 22 anos derrubou a atual campeã do WTA de Laussane, #48 Alizé Cornet. Ferro precisou de 1h42 para vencer por dois sets a um, parciais de 6/1, 2/6 e 6/1.

Ferro não enfrentou nenhum break point na primeira parcial e saiu na frente fazer 6/1 em apenas 27 minutos. Na segunda parcial, ela chegou a abrir uma quebra de vantagem com 2/1, mas daí para frente Cornet venceu cinco games seguidos e empatou com placar de 6/2.

Mais uma vez, na terceira parcial, Ferro foi a primeira a quebrar, mas viu Cornet se recuperar e fazer 1/1. Aí, foi a vez da jovem francesa embalar cinco games seguidos e fechar a partida com mais um 6/1, em 35 minutos.

Sobre a alternância de domínio nos sets, Ferro destacou o nervosismo que sentiu e também a diferente postura que teve durante as parciais. "No primeiro set, eu joguei muito relaxada, enquanto ela estava tensa. No segundo, ela começou a jogar melhor e a errar um pouco menos - e eu comecei a errar mais e colocar menos intensidade nas pernas. Foi muito difícil me manter calma. No terceiro, eu pus um pouco mais de energia e achei meu ritmo outra vez", disse.

Com a conquista do Ladies Open Lausanne, Ferro vai subir 23 posições no ranking e entrar pela primeira vez no top 80 - ocupando o 75º posto. Já Cornet cai cinco posições, saindo do top 50 - agora será a #53.