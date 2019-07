Rybakina vence fácil, acaba com semana dos sonhos de Tig e conquista WTA de Bucareste

A cazaque #106 Elena Rybakina conquistou seu primeiro título de WTA na carreira. Rybakina superou a anfitriã Patricia Maria Tig por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/0, em jogou que durou 1h06 minutos no saibro do WTA de Bucareste, neste domingo (21).

Tig viveu uma semana dos sonhos, após uma séria lesão em 2018, emendada com a gravidez, que a fez ficar longe das quadras por quase um ano e voltar a competir sem ranking. Com importantes vitórias contra Sevastova e Siegmund, a romena de 24 anos parou na eficiência e letalidade de Rybakina, que venceu o primeiro set por 6/2, após ter mais de 70% de aproveitamento de pontos tentados no primeiro serviço e salvar as duas ameças de break points que sofreu.

Na segunda parcial, um atropelo. Com uma exibição de alto nível, Rybakina pressionou os serviços da adversária e não deu chances de reação. Após quebrar por 3 vezes, a cazaque fechou o set por 6/0 e o jogo em 2 sets a 0.

Com o título do BRD Bucharest Open, Elena Rybakina pega o elevador no ranking mundial e a partir da próxima semana deve entrar no top 70, sua melhor colocação na carreira. Patricia Maria Tig vai subir ainda mais, proporcionalmente. Atualmente sem ranking, a romena deve chegar ao 264º lugar do ranking.