Em Bastad, Jarry bate Londero e conquista o primeiro título de nível ATP da carreira

Depois de dois vice-campeonatos frustrantes, o #64 Nicolas Jarry enfim conquistou seu primeiro título de nível ATP na carreira. Vivendo uma semana bastante satisfatória com relação ao seu desempenho, o chileno sagrou-se campeão do ATP 250 de Bastad ao bater o argentino #71 Juan Ignacio Londero por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7) e 6/4, em 1h30 de partida.

Com a conquista, Jarry fecha com chave de ouro sua participação no Swedish Open. O tenista do Chile venceu a competição sem perder um set sequer e, com o resultado, figurará na 38ª posição na nova atualização do ranking, a melhor marca da sua jovem carreira.

O começo de jogo foi animador para o chileno. Com uma quebra logo no início, abriu 3/0 e colocou Londero em situação desconfortável no duelo. Porém, sem conseguir manter o mesmo nível de intensidade e ofensividade, Jarry passou a cometer erros bobos e viu o adversário devolver o break, deixando tudo igual no placar.

A partir daí, o set seguiu sem quebras até o final e foi ser decidido no tie-break, onde Londero chegou a ter duas chances de fechar a parcial, mas acabou sucumbindo diante de um Jarry que voltou a ser agressivo e a se impor dentro de quadra. Obtendo uma importante mini quebra, o chileno fechou em 7/6 (9-7) com um ace.

O equilíbrio continuou no segundo set. Sacando bem e mantendo-se sólidos nas trocas de bola, os tenistas deram pouquíssimas brechas um ao outro. Então, no sétimo game, o chileno pressionou muito bem com as devoluções e chegou ao break crucial. Fazendo valer a vantagem mínima no marcador, Jarry aplicou um winner de forehand, fechou em 6/4 e confirmou a conquista de seu primeiro título.