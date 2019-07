Lajovic conquista primeiro título da carreira em Umag ao bater Balázs

Nos cinco torneios dos circuitos da ATP e WTA da semana, em quatro deles o campeão foi debutante, capturando seu primeiro título na vida. O vencedor do ATP 250 de Umag foi o #37 Dusan Lajovic, da Sérvia, que superou o qualifier húngaro #207 Attila Balazs em dois sets, com parciais de 7/5 e 7/5, em 1h50 de partida, pela final do torneio de saibro realizado na Croácia.

Apesar da partida complicada, Lajovic foi o melhor jogador em boa parte do encontro, pressionando cada vez mais o serviço de Balázs. Ao fim, foram nove break points para o sérvio contra dois do húngaro, que converteu um em cada set.

Balázs esteve em sua melhor semana no circuito, mas a devolução do cabeça de chave quatro de Umag não permitiu que ele avançasse ainda mais. O qualifier ainda teve a chance de servir para o primeiro set, mas não conseguiu sustentar seu nível a partir daí e acabou por perder por 7/5.

O duelo valia muito, com o vencedor conquistando seu primeiro título a nível de ATP. Lajovic já havia ficado com o vice campeonato de um torneio no circuito nessa temporada, no Masters de Monte Carlo quando perdeu para Fognini. Enquanto isso, Balázs tentava ser o primeiro qualifier a vencer um ATP em 2019, tendo como melhor resultado anterior as semifinais de Bucareste em 2012, quando também perdeu para Fognini.

Ambos os finalistas jogarão na semana seguinte, mas em torneios diferentes. Enquanto Lajovic jogará o ATP de Gstaad como cabeça de chave três, Balázs voltará ao circuito Challenger, jogando o torneio de Praga.