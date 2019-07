Após furar o quali, Gabriela Cé bate Garcia-Perez na primeira rodada do WTA de Palermo

Depois de quatro anos de espera, a gaúcha Gabriela Cé, de 26 anos, continuou em sua boa campanha no WTA International de Palermo, na Itália, e passou pela primeira rodada da competição ao vencer a lucky loser Georgina Garcia-Perez, espanhola que ocupa a 225° posição do ranking da WTA, por dois sets a um, com parciais de 6/4, 1/6 e 7/6(4) em 2h29 de confronto nesta segunda-feira (22).

O primeiro set foi o mais equilibrado, com as duas tenistas vencendo seus games de saque com extrema tranquilidade, com exceção do quinto game, em que Cé conquistou a quebra que veio a sustentar durante todo o set. Após vencer seu game de serviço no 5/4 e vencer a parcial, as coisas desandaram para a brasileira, que iniciou o set confirmando seu saque e perdeu cinco games seguidos, vencendo apenas 10 pontos em 35 disputados.

A última parcial foi a mais dramática e onde Cé pôde provar que teve um nível mental acima do esperado, saindo de uma quebra atrás em 2/3 e salvando sete break points de oito obtidos por Garcia-Perez, convertendo um em quatro chances. No tiebreak, a brasileira não teve muitos problemas, não cedendo minibreak algum e conquistando dois para avançar às oitavas de Palermo.

Essa foi a 15° partida de Cé num torneio a nível WTA e sua sétima vitória, considerando os qualifyings. Como melhor resultado, ela tem as quartas de final no WTA de Florianópolis de 2015, em que perdeu para Annika Beck. Desde então, ela havia perdido quatro dos cinco jogos disputados, até Palermo, onde já encaixou três vitórias consecutivas.

Nas oitavas, a brasileira terá um embate ainda mais complicado, onde enfrentará sua primeira top 100 desde 2017, que sairá do duelo entre Jil Teichmann, da Suíça, e Daria Gavrilova, da Austrália. Nenhuma das duas já foi adversária de Cé em algum confronto anterior.