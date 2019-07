Sem muitas dificuldades, Thiem bate Cuevas e estreia com vitória em Hamburgo

Pela 250ª vez em sua carreira, o austríaco #4 Dominic Thiem, de 25 anos, sai como o vencedor de uma partida a nível ATP. Nesta terça-feira (23), o cabeça de chave um do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, superou o uruguaio #47 Pablo Cuevas pela quinta vez na vida, desta vez por dois sets a zero e com parciais de 6/3 e 7/6(3) em partida de 1h40 pela primeira rodada da competição.

Thiem fez um bom jogo, apostando na sua consistência e nos erros de Cuevas para superá-lo sem drama. Na primeira parcial, o austríaco não sofreu nenhum break point e conseguiu a única quebra necessária no primeiro game de saque de seu adversário, fechando em 6/3 sem problemas.

No segundo set, o cabeça-de-chave 1 também iniciou com uma quebra a seu favor, mas Cuevas a devolveu logo em seguida, empatando o set. A partir daí, as coisas esfriaram, com apenas um break point no restante do set, não convertido. No tiebreak, Thiem não foi pressionado, conseguindo três minibreaks e fechando o jogo com conforto.

Ao fim, Cuevas perdeu por seus erros, cometendo 36 não forçados contra 23 do austríaco. Nos winners, o equilíbrio foi marcante, com 21 bolas vencedoras favoráveis ao finalista de Roland Garros e 23 para o uruguaio.

Com a vitória, Thiem conquista sua 250° no circuito da ATP, aproximando-se da lista dos 200 jogadores com mais vitórias, precisando apenas de mais cinco para ocupá-la. Dentre os jogadores ativos, o austríaco se aproxima mais de David Goffin, com 252, Jeremy Chardy, com 264, e Bautista Agut, com 273. Na temporada, o top 10 já soma 24 triunfos e dez derrotas, conquistando dois títulos.

Nas oitavas de final do Hamburg European Open, Dominic Thiem buscará fazer quartas em Hamburgo pela segunda vez na carreira. Para isso, precisará vencer o húngaro Marton Fucsovics, com quem nunca dividiu a quadra numa partida pelo circuito.