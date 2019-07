Em maratona de 2h50, Garcia bate Kristyna Pliskova e avança em Jurmala

Em uma de suas dez partidas mais longas na carreira, a francesa #22 Caroline Garcia, cabeça de chave dois, conseguiu avançar para as oitavas de final do WTA International de Jurmala, na Letônia. Garcia derrotou a canhota #85 Kristyna Pliskova por dois sets a um, com parciais de 6/3, 6/7(6) e 7/6(6), em partida que durou 2h47 na manhã desta terça-feira (23).

Mesmo com 2 a 0 no H2H contra Pliskova e 4 a 0 em sets, a francesa teve diversos problemas na partida, principalmente pelo fato de a tcheca ser canhota, tipo de jogadora contra a qual Garcia perdeu quatro de cinco partidas disputadas em 2019. Em quadra, a ex-top cinco confiou em seu saque e na calma nos momentos importantes para superar, precisando salvar um match point no tiebreak do terceiro set.

Jurmala, evento que substitui o International de Moscou, sedia um torneio na Letônia pela primeira vez no circuito. Num torneio dessa categoria, Garcia tem cinco títulos na carreira, um deles em 2019. No saibro, sua melhor superfície, a francesa não vence um torneio desde 2016, com um vice-campeonato em 2019, em Strasbourg, na França.

Para seguir avançando no Baltic Open, Garcia agora enfrentará sua compatriota #156 Chloé Paquet, que venceu a turca #205 Basak Eraydin na primeira ronda. As duas se enfrentaram duas vezes no circuito, incluindo uma vez nesta temporada, em Strasbourg. Garcia venceu os dois confrontos.