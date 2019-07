Depois de furar o quali, Thiago Monteiro perde para Struff logo na estreia em Hamburgo

Depois de furar o quali com bons resultados, o #91 Thiago Monteiro não conseguiu repetir as boas atuações e caiu logo na estreia da chave principal do ATP 500 de Hamburgo. Nesta terça (23), o brasileiro perdeu para o alemão #36 Jan-Lennard Struff, em dia inspirado, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h10 minutos de partida.

Com o resultado, Monteiro, que recentemente voltou ao top 100, voltará a deixá-lo, já que não conseguiu defender os 100 pontos da boa campanha do ano passado, quando chegou até as quartas de final do torneio. Por enquanto, o brasileiro aparece na 105ª posição na próxima atualização do ranking.

No duelo contra o alemão, Thiago não conseguiu se encontrar e manter a consistência demonstrada no qualifying. Diante de um adversário que se impôs e jogou um belíssimo tênis, o brasileiro não teve muito o que fazer. Struff terminou o duelo com 35 winners, 10 aces e 83% dos pontos ganhos com o primeiro serviço. Além disso, pressionou o cearense com a devolução de segundo saque em praticamente todos os games.

O dia realmente foi complicado para Monteiro. Depois de ser eliminado nas simples, o tenista do Brasil se despediu também das duplas. Formando dupla com o boliviano Hugo Dellien, ele caiu para os holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 10-5.

Cabeça de chave número sete do Hamburg European Open, Struff irá enfrentar na próxima rodada o espanhol #59 Pablo Carreno Busta, que despachou o wildcard alemão #223 Yannick Hanfmann em sets diretos, parciais de 7/6 (4) e 6/4.