Zverev freia embalo de Jarry e supera estreia em Hamburgo

Jogando em sua cidade natal, o wildcard #5 Alexander Zverev superou o #38 Nicolás Jarry na primeira rodada do ATP 500 de Hamburgo. Nesta terça-feira (23), o cabeça de chave número dois precisou de apenas 1h13 para eliminar o semifinalista da edição de 2018 por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Zverev, que não atuava no torneio desde 2016, teve um alto aproveitamento de pontos no primeiro saque - 79% -, perdendo apenas cinco pontos no total nessa situação. O alemão chegou a ter 5/2 na primeira parcial e três set points no oitavo game, antes de ser quebrado pela única vez. A partir daí, o dono da casa não cedeu mais nenhum break point e confirmou a vitória confortável.

Hot start in Hamburg for 🇩🇪 Alexander Zverev 🔥



The No. 2 seed moves past Jarry 6-4, 6-2 to reach the 2R 👏👏



🎥: @TennisTV | @hamburgopen pic.twitter.com/91isVQB0Kf — ATP Tour (@ATP_Tour) July 23, 2019

Os dois tenistas já haviam se enfrentado duas vezes nesse ano, com uma vitória para cada: o chileno venceu em Barcelona e o alemão ganhou na decisão do ATP 250 de Genebra. Jarry, que vem de título conquistado em Bastad, vai perder 12 posições no ranking por não defender os pontos que conquistou alcançando as semifinais em 2018.

Nas oitavas de final do Hamburg European Open, Zverev enfrenta o vencedor do confronto entre o #63 Marco Cecchinato e o #67 Federico Delbonis.