Segunda favorita em Jurmala, Garcia é eliminada por compatriota Paquet em três sets

Apenas pela segunda vez na temporada de 2019, a #156 Chloé Paquet, de 25 anos, avança às quartas de final de um torneio WTA. Nesta quarta-feira (24), a francesa virou partida contra a compatriota #22 Caroline Garcia em 1h56 de confronto, pela segunda rodada do WTA de Jurmala, na Letônia, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

Garcia desperdiçou uma liderança importante na partida que lhe custou o jogo após uma redução no nível mental. Na primeira parcial, ela venceu com tranquilidade após quebrar no primeiro game do jogo, acalmando as coisas a partir daí. No segundo set, novamente a cabeça de chave dois quebrou no início, mas perdeu a quebra de vantagem quando sacou em 4/3, acabando por perder o set por 6/4. No último set, Garcia não mais conseguiu ameaçar Paquet, que abriu 4/1 e fechou com tranquilidade.

A vitória de Paquet é a primeira sobre a rival em três confrontos jogados e a segunda vez que a #156 do mundo avança para as quartas de um WTA na carreira, repetindo a campanha de Strasbourg, também em 2019, quando chegou às semifinais e perdeu para a mesma Caroline Garcia, que ficou com o vice-campeonato. Já para a top 30, as coisas não são tão positivas, uma vez que é a segunda semana seguida que perde nas oitavas de um WTA International como cabeça de chave número dois

Para seguir avançando no Baltic Open, Chloe Paquet precisará superar a vencedora do confronto entre a #194 Katarzyna Kawa e a #316 Jana Fett. Enquanto a francesa jamais enfrentou a polonesa, contra a croata fez um confronto em maio desse ano, num ITF francês, e perdeu em três sets.