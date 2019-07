Thiem passa por Fucsovics e avança às quartas em Hamburgo pelo segundo ano consecutivo

Principal favorito ao título do ATP 500 de Hamburgo, o #4 Dominic Thiem voltou a jogar em alto nível e garantiu lugar nas quartas de final do torneio. Enfrentando o húngaro #50 Marton Fucsovics, o austríaco triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h36 de partida.

Um dia depois de conquistar sua 250ª vitória no circuito, Thiem voltou ao saibro alemão e demonstrou que vem firme em busca do troféu. Porém, Fucsovics dificultou a vida do austríaco no primeiro set, apesar de não gerar quase nenhum incomodo nos games de devolução.

Soberano com seu saque, Thiem não conseguia confirmar as chances de quebra que tinha. O húngaro, por sua vez, resistia da forma que podia à constante pressão do número quatro do mundo. Foi então que, no 12º game, o austríaco fez valer seu nono break point na parcial e fechou em 7/5.

No segundo set, o que se viu foi outro jogo. Se impondo desde os games iniciais, Thiem não deu chances a Fucsovics, que pouco lembrou o tenista sólido e perigoso da parcial inicial. Vencendo 100% dos pontos com o 1º serviço e 83% com o 2º, o austríaco quebrou o saque do adversário em duas oportunidades. Agressivo nas devoluções e consistente nas trocas de bola, o cabeça de chave número um fechou em 6/1 e decretou a vitória sobre o húngaro.

Nas quartas do Hamburg European Open, Thiem irá medir forças com o russo #78 Andrey Rublev, que bateu o norueguês #69 Casper Ruud por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.