Opelka vence Isner pela terceira vez no ano e avança às quartas em Atlanta

O #57 Reilly Opelka está nas quartas de final do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. Em duelo de donos da casa, ele levou a melhor sobre o #14 John Isner, cabeça de chave número um, além de cinco vezes e atual campeão do torneio. O placar foi de 2 sets a 1 em três tie-breaks e mais de duas horas e meia, nesta quarta-feira (24). As parciais foram de 6/7(2), 7/6(5) e 7/6(5).

Como esperado, o jogo foi marcado por grandes saques dos ‘gigantes’ norte-americanos. Juntos, os dois somam mais de quatro metros de altura; Isner tem 2m08 e Opelka, 2h11. O serviço é a marca da carreira dos dois e não foi diferente dessa vez.

No total, a partida teve incríveis 64 aces (33 para Isner e 31 para Opelka). Os tenistas também tiveram um grande aproveitamento de primeiro saque (89% para Isner e 91% para Opelka) e somente cinco break points foram disputados; todos foram salvos. Foi uma partida sem nenhuma quebra.

O número 57 do mundo realmente levou a melhor nos detalhes. O jogo foi tão equilibrado que até nos tiebreaks houve apenas cinco mini-breaks, no total, conquistados. Três desses pontos cruciais foram a favor de Opelka. Com isso, ele teve a pequena vantagem e fechou a partida de virada por 2 sets a 1.

Com o resultado, Reilly Opelka faz com que Isner tenha a mais rápida de suas eliminações em Atlanta, em dez participações. Esta foi a terceira vitória dele em cima do oponente, todas nesse ano, dentro de um histórico de quatro confrontos no total.

O próximo adversário de Opelka no BB&T Atlanta Open será o #55 Daniel Evans, que passou nas oitavas pelo #42 Radu Albot.