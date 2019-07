Em bom nível, Carreño Busta vence Struff e vai às quartas em Hamburgo

Voltando a Hamburgo após sua derrota em 2018, o espanhol #59 Pablo Carreño Busta, ex-top 10, defende todos os seus pontos com sucesso após vencer o tenista da casa, #36 Jan-Lennard Struff, cabeça de chave sete, por dois sets a zero. O espanhol fechou o jogo com parciais de 6/1 e 7/6(4) em 1h25, pelas oitavas de final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, nesta quinta-feira (25).

Carreño Busta fez uma de suas melhores exibições ano, mesmo ainda longe do nível que o colocou no top 10 da ATP. Com 55% dos pontos vencidos na partida, ele foi quebrado três vezes e converteu cinco break points em sete oportunidades, conquistando 76% dos pontos com o primeiro serviço.

A primeira parcial foi muito tranquila para o espanhol, que foi quebrado logo no primeiro game e, a partir daí, fez seis games em sequência para fechar o set. No segundo set, entretanto, as coisas foram mais dramáticas, com Carreño Busta ficando com quebra atrás duas vezes, no 0/2* e no 3/5*. Mesmo assim, ele quebrou sem muitos problemas, sequer precisando salvar set point. No tiebreak, venceu com facilidade por 7-4.

Em 2019, o espanhol tem apresentado uma exibição fora de ritmo em seu calendário, com 11 vitórias e 11 derrotas até aqui. Seu melhor desempenho foi na grama, onde chegou a sua única semifinal no ano, no ATP 250 de Antalya. Já no saibro, Carreño Busta chega às quartas de um torneio pela primeira vez desde Hamburgo de 2018, quando perdeu exatamente nas quartas para o eventual campeão, Basilashvili.

Para poder somar pontos no ranking, ele precisará avançar pelo menos mais uma rodada no Hamburg European Open. Para isso, precisará ganhar do vencedor do confronto entre o #10 Fabio Fognini, cabeça de chave três, e o #150 Rudolf Molleker, tenista da casa. Apesar de não ter enfrentado o alemão em nenhuma vez, o espanhol já enfrentou Fognini seis vezes no circuito profissional e venceu todas as seis, três delas no saibro.