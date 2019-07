Zverev vence jogo disputado contra Delbonis e avança às quartas do ATP 500 de Hamburgo

Difícil, suado, mas foi. Número #5 do ranking, Alexander Zverev teve uma partida complicada nesta quinta-feira (25), válida pelas oitavas do ATP 500 de Hamburgo. Diante do argentino #67 Federico Delbonis, o jovem alemão precisou se impor nos momentos decisivos para triunfar por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (2), em 1h45 de duelo.

Diante de um adversário agressivo, mas errático, Zverev apostou na consistência para vencer o primeiro set. Firme nas trocas de bola, o alemão resistiu bem ao forehand potente do argentino. Além disso, foi muito bem em seus games de saque, ganhando 85% dos pontos com o 1° serviço e salvando as cinco chances de quebra que teve pela frente.

Delbonis, por sua vez, cometeu erros bobos e viu Sascha conseguir a única quebra da parcial, ficando em vantagem no placar. Porém, ao sacar para o set, Zverev começou a reclamar da quadra e chegou a enfrentar duplo break point, mas soube se recompor, encaixou ótimos saques e fechou em 6/4.

Apesar da vitória na parcial anterior, o alemão veio para o segundo set irregular a bastante incomodado. Sem ter nada a ver com isso, Delbonis quebrou o saque do cabeça de chave número dois e, rapidamente, abriu 3/0. Foi o que Zverev precisava para acordar e voltar para o jogo.

Devolvendo o break logo em seguida, o tenista da casa deixou tudo igual no marcador e trouxe equilíbrio para o set. A partir daí, os dois seguiram confirmando seus games de serviço, mantendo a disputa ponto a ponto. Foi então que, no 11° game, Delbonis chegou a ter 40-0 no seu saque, mas errou bolas bobas, se complicou e acabou sendo quebrado.

Liderando por 6/5, Sascha oscilou novamente, desperdiçou a chance de fechar o duelo e entregou o game de bandeja para o argentino. Com isso, a decisão foi para o tie-break, onde o número cinco do mundo se impôs desde o começo, conseguiu duas mini quebras e controlou até o fim para decretar o triunfo por 7/6 (7-2).

Classificado para as quartas de final do ATP 500 de Hamburgo, Zverev irá enfrentar o sérvio #58 Filip Krajinovic, que bateu o eslovaco #62 Martin Klizan por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (6), 7/5 e 6/1.