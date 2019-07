Fognini passa por Molleker em Hamburgo e desafia tabu contra Carreño Busta nas quartas

Fechando as atividades desta quinta-feira (25) na Quadra Central do ATP 500 de Hamburgo, o #10 Fabio Fognini confirmou o favoritismo e bateu o wildcard #150 Rudolf Molleker. O italiano garantiu vaga nas quartas de final com vitória em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h22.

Molleker esteve perto de vencer a primeira parcial. O alemão aproveitou o primeiro break point que teve no sexto game, mas acabou cedendo o serviço logo na sequência. Já no décimo game, o dono da casa teve set point no saque do italiano, porém desperdiçou a chance. Vencendo 11 dos últimos 13 pontos do set, Fognini embalou para fechar em 7/5, em 43 minutos.

No segundo set, Fognini esteve muito mais firme no saque e só cedeu quatro pontos em seu serviço durante toda a parcial. A quebra de saque decisiva veio no nono game, no terceiro break point oportunizado pelo italiano. O cabeça de chave número três serviu com segurança na sequência e garantiu a vitória com um 6/4, em 39 minutos.

Com o avanço às quartas, Fognini já garante a retomada da nona posição do ranking, a melhor da carreira. Para ultrapassar Karen Khachanov e subir para #8, ele precisaria do título. Mas, primeiro, tem que superar um grande tabu.

O próximo adversário do italiano no Hamburg European Open é o #59 Pablo Carreño Busta, que vem de vitória sobre o #36 Jan-Lennard Struff. Os dois já se enfrentaram seis vezes e Carreño Busta venceu todas - a última delas no Australian Open deste ano.