Em Hamburgo, Rublev bate Thiem e conquista maior resultado da carreira

Surpresa no ATP 500 de Hamburgo. Na manhã desta sexta (26), o #5 Dominic Thiem, cabeça de chave número um do torneio, foi eliminado pelo #78 Andrey Rublev. Em um dia bastante inspirado, o jovem russo venceu o austríaco por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 7/6 (5), em 1h47 de uma partida disputada do início ao fim.

Essa já é o resultado mais significativo da carreira de Rublev, que bateu um tenista top 5 pela primeira vez. Classificado para as semifinais, o russo já garantiu uma escalada de 16 posições no ranking, aparecendo em 62º na próxima atualização. Sua melhor colocação foi o 31º posto, atingido no começo de 2018.

No duelo contra Thiem, Rublev foi praticamente perfeito. Demonstrou poder de reação, golpes afiados e inteligência nas horas decisivas. Na primeira parcial, viu Thiem abrir 5/3 e sacar para o set, mas conseguiu voltar para o jogo e levar a decisão para o tie-break, onde abriu 4/0 rapidamente e controlou a vantagem com tranquilidade, fechando em 7/6 (7-3).

Já no segundo set, o russo melhorou o aproveitamento com ambos o serviços e não deu uma chance de quebra sequer. Thiem, por sua vez, também foi muito firme e manteve o confronto equilibrado. Assim como na parcial anterior, os tenistas foram para o tie-break, mas dessa vez foi o austríaco quem começou com tudo e fez 3-1 no marcador. Porém, Rublev novamente reagiu, ganhou cinco pontos em sequência e decretou a vitória por 7/6 (7-5).

Por uma vaga na final do Hamburg European Open, o tenista da Next Gen vai enfrentar quem passar do duelo entre o italiano #10 Fabio Fognini e o espanhol #59 Pablo Carreno Busta, que estão em quadra neste momento.