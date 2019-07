Basilashvili faz bom jogo e elimina Chardy nas quartas do ATP 500 de Hamburgo

Em busca de seu primeiro título em 2019 após uma temporada magnífica em 2018, o #16 Nikoloz Basilashvili deu mais um passo na defesa de seu atual título no ATP 500 de Hamburgo ao bater o francês #77 Jeremy Chardy por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h09 de partida, pelas quartas de final do torneio alemão nesta sexta-feira (26).

O georgiano conseguiu um excelente desempenho, fazendo jus ao resultado que deteve na última edição. Ao todo, foram 21 bolas vencedoras e 13 erros não-forçados, enquanto Chardy cometeu 17 erros e somente 11 winners. Assim, Basilashvili não passou por sufoco em nenhum momento da partida, estando com vantagem desde o início, com exceção do começo do segundo set, quando foi quebrado no 0/0 e devolveu logo em seguida.

Em 2018, o georgiano venceu dois ATPs 500 - em Hamburgo e Pequim -, seus primeiros títulos no circuito. Já na atual temporada, ele não conseguiu vencer nenhum torneio, sequer chegando a final de algum deles, com apenas 53% de aproveitamento nos jogos, 18 vitórias em 34 partidas. Como melhor campanha, tem as semifinais do ATP 250 de Lyon no saibro.

Para se manter no top 20, Basilashvili precisará superar seu maior teste no Hamburg European Open: o tenista da casa #5 Alexander Zverev, que vem de grande virada sobre o #XX Filip Krajinovic. Eles se enfrentaram apenas uma vez no circuito, na quadra dura em 2015, e o alemão venceu.