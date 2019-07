Carreño Busta vence sétima seguida contra Fognini e avança às semis em Hamburgo

Vivendo uma temporada conturbada, o #59 Pablo Carreño Busta avançou a sua segunda semifinal do ano no ATP 500 de Hamburgo. O espanhol conquistou apenas sua melhor vitória no ano diante do #10 Fabio Fognini, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/6(4), em 2h40. Esse foi o sétimo confronto entre os tenistas e, surpreendentemente, Carreño Busta venceu todos.

Fognini começou a partindo abrindo 4/0 antes de ser quebrado no quinto game, mas este foi o único break point que cedeu em toda a parcial. Excluindo o game citado, o italiano só cedeu mais dois pontos no seu saque durante o primeiro set e venceu com confortável 6/3, em 32 minutos.

Na segunda parcial, Fognini não conseguiu manter a mesma qualidade no serviço. O cabeça de chave número três até quebrou logo de cara, mas já teve que salvar cinco break points na sequência. O italiano teve bp para fazer 3/0, mas não conseguiu converter e não conseguiu voltar para a parcial. No total, Carreño Busta oportunizou 11 chances de quebra no saque do rival, e converteu três, enquanto salvou 4/5 no seu serviço. Apesar do placar de 6/2, o espanhol precisou de 46 minutos para empatar a partida.

Mais uma vez, Fognini largou com vantagem de 2/0 na parcial decisiva, mas não conseguiu se manter a frente do placar. No total, o italiano cedeu 11 break points, mas resistiu como pôde. Carreño Busta chegou a ter quatro match points quando o rival sacava em 4/5, mas não conseguiu converter. No tiebreak, o espanhol abriu 6-2 e chegou a desperdiçar mais dois mps antes de confirmar o retrospecto e fazer 7/6(4), em 1h22 de set.

Essa foi apenas a 13ª vitória de Carreño Busta no ano. O ex-top 10 não alcançava as semifinais de um torneio desse nível desde o ATP 500 de Barcelona do ano passado e, com o resultado até agora, garante o retorno ao top 50.

Em busca de sua primeira final desde 2017, o espanhol enfrenta nas semis do Hamburg European Open o surpreendente #78 Andrey Rublev, que eliminou nas quartas o favorito #4 Dominic Thiem. Rublev venceu os dois confrontos anteriores com Carreño Busta.