Zverev busca grande desvantagem, vira para cima de Krajinovic e avança às semis em Hamburgo

Longe de seu melhor nível de tênis, o #5 Alexander Zverev mostrou que garra não está faltando. Nesta sexta (26), o alemão ficou muito próximo de ser eliminado do ATP 500 de Hamburgo, mas conseguiu buscar o placar e reagir de forma incrível. No fim, o cabeça de chave número dois bateu o sérvio #58 Filip Krajinovic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 7/5 e 6/2, em 2h20 de partida.

Sem muita confiança nos seus golpes, Zverev se manteve durante quase todo o jogo na linha de base só passando bola, enquanto Krajinovic soube aproveitar-se da fraqueza do adversário para se impor e comandar os pontos. Com duas quebras no primeiro set, o sérvio fechou em 6/3 e largou na frente.

O domínio de Krajinovic continuou na segunda parcial. Conquistando um break logo no começo, abriu 3/0 e seguiu controlando a vantagem até o oitavo game, quando sacou para fechar o duelo em 5/2. Foi então que Zverev, que já parecia entregue, reagiu.

Diminuindo o número de erros, entrando mais nos pontos e fazendo valer o bom 1° serviço, o alemão ganhou uma sobrevida. Além de ter devolvido a quebra, Sascha obteve mais uma e venceu games em sequência, virando o set e fechando em 7/5, deixando tudo igual no marcador.

Embalado com a reação e com o apoio da torcida, o tenista da casa passou a dominar as ações da partida e não deu chances ao sérvio, que não foi capaz de manter a consistência de antes. Depois de trocarem uma quebra ao longo da terceira parcial, o alemão conquistou mais duas e decretou o triunfo suado por 6/2.

Classificado para a semifinal do Hamburg European Open, disputado em sua terra natal, Zverev irá enfrentar o georgiano #16 Nikoloz Basilashvili, que passou fácil pelo francês #77 Jeremy Chardy em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/3. O confronto vale vaga na decisão.