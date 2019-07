Tomic se retira após 40 minutos e de Minaur segue às semis em Atlanta

Terceiro favorito do ATP 250 de Atlanta, o #34 Alex de Minaur precisou de apenas 40 minutos para alcançar as semifinais do torneio preparatório para o US Open. Abrindo os trabalhos na quadra principal nesta sexta-feira (26), o australiano contou com a desistência do seu compatriota, o #106 Bernard Tomic, quando liderava por 6/2 e 3/0.

De Minaur foi mais uma vez muito bem no saque. O tenista de 20 anos não enfrentou nenhum break point no primeiro set e só perdeu cinco pontos no total em suas passagens no saque. Tomic conseguiu se manter no jogo até o 2/2, mas perdeu quatro games na sequência e, com uma dupla falta, foi quebrado pela segunda vez na partida no oitavo game, perdendo por 6/2, em 27 minutos.

O começo do segundo set foi equilibrado. Tomic forçou de Minaur a um deuce no primeiro game e chegou a ter game point no segundo, mas saiu perdendo por 2/0. Após ver o rival vencer sete pontos em sequência, o ex-número 17 do mundo se retirou da partida com problemas nas costas. Este foi a terceiro vez no ano que o australiano desistiu no meio de um jogo.

Buscando seu segundo título no ano e na carreira, de Minaur encara nas semifinais do BB&T Atlanta Open o #57 Reilly Opelka, que já passou pelo pentacampeão John Isner e vem de vitória nas quartas sobre o inglês #55 Dan Evans, parciais de 7/6(3) e 7/5.