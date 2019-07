Bertens se atrpalha no segundo set, mas elimina Paolini e vai às semis em Palermo

A #5 Kiki Bertens está nas semifinais do WTA de Palermo, na Itália. A cabeça de chave número um garantiu a vaga após derrotar a #142 Jasmine Paolini, dona da casa, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/1. A partida teve 1h46 de duração e acabou na madrugada do sábado (27) no horário local.

Foi um jogo bastante complicado para a grande favorita ao título. Como última italiana restante na competição, Paolini deu muito trabalho sob o forte incentivo da torcida. O único momento em que a holandesa teve um sossego foi no último set.

Já depois de 23h30, devido a atraso na programação, as duas tenistas estavam em quadra. Na primeira etapa, o jogo foi intenso. O game inicial foi bastante longo e resultou em uma quebra a favor de Bertens. Apesar da adversária dar o troco em seguida, ela se manteve confiante e conseguiu vantagem novamente no quinto game. A liderança foi mantida até o final da parcial, com vitória da holandesa por 6/4.

No segundo set, a italiana resolveu incomodar. Ela foi muito regular e precisa, cometendo apenas três erros não forçados, contra 12 de Bertens. Paolini conseguiu, assim, vencer no saque da oponente por duas vezes e ganhou facilmente por 6/1.

Contudo, na etapa final, a dona da casa sucumbiu. Uma boa oportunidade apareceu para quebrar o saque da holandesa logo no primeiro game, com uma igualdade em 40/40 apresentada. A holandesa, porém, não só se salvou, mas aproveitou o embalo e o nervosismo pela chance perdida da adversária, conseguindo o break e abrindo 2/0. Ela ainda anotaria mais uma vitória no saque da oponente, fechando também por 6/1 e garantindo a vitória na partida por 2 a 1.

Nas semifinais do ​​​​​​​Internazionali Femminili di Palermo, Bertens encara a espanhola #119 Paula Badosa Gibert, que vem de vitória fácil sobre a holandesa #130 Arantxa Rus, parciais de 6/2 e 6/1.