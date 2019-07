Teichmann confirma favoritismo e atropela Samsonova nas semifinais do WTA de Palermo

A suíça #82 Jil Teichmann, de 22 anos, fará sua segunda final WTA na temporada ao bater a lucky loser #144 Ludmilla Samsonova, de 20 anos, por dois sets a zero. A suíça fechou a partida com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 1h18, pelas semifinais do torneio International de Palermo, realizado na Itália, na tarde deste sábado (27).

Teichmann conseguiu um ótimo desempenho, com o qual venceu seis dos oito games de serviço de Samsonova e cedeu apenas duas quebras e oito break points. Em seu próprio serviço, venceu 57% dos pontos disputados, enquanto como devolvedora, ganhou mais ainda, fechando a partida com 59%.

A suíça que completou os 22 anos há apenas duas semanas irá avançar ainda mais no ranking, chegando ao top 60 pela primeira vez com a final em Palermo. Das jogadoras com menos de 23 anos, ela já é a 14° melhor rankeada, ultrapassando Rybakina, Swiatek, Ferro e Potapova. Ela busca agora seu segundo título na carreira e o segundo em 2019, repetindo a boa campanha de Praga, em abril.

Na final do Internazionali Femminili di Palermo, enfrentará a vencedora do confronto entre a #5 Kiki Bertens, cabeça de chave número um, e a #119 Paula Badosa, espanhola de 21 anos. Teichmann perdeu o único confronto contra a holandesa, em 2015, e nunca enfrentou Badosa no circuito profissional.