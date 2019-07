Em jogo equilibrado, De Minaur derrota Opelka e avança à final do ATP 250 de Atlanta

O #34 Alex De Minaur está na decisão do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. O australiano avançou após derrotar o #57 Reilly Opelka por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(4), 6/7(5) e 6/3. A partida teve mais de duas horas e meia de duração.

Como belos sacadores, os dois tenistas deram um tom amarrado e equilibrado para a maior parte do jogo, principalmente nos dois primeiros sets. O norte-americano, inclusive, aplicou 28 aces no total; De Minaur ficou com apenas 5, mas teve impressionantes 96% de pontos ganhos com o primeiro saque.

Apenas quatro break points estiveram em disputa antes da parcial final, mas todos foram salvos. Curiosamente, essas oportunidades foram a favor de Opelka, que poderia ter mudado completamente o confronto se tivesse as aproveitado. Ambas as etapas foram ao tie-break e os jogadores se revezaram ao garantir a vitória. O set inicial foi vencido por De Minaur em 49 minutos; o dono da casa teve um pouco mais de dificuldade no segundo set e fechou após uma hora.

No geral, o australiano foi mais regular e preciso que o adversário, que mesmo quando levou a melhor em um set, o fez com dificuldade. Esse cenário foi ainda mais intenso na última etapa, quando o jovem de 20 anos não desperdiçou algumas chances em igualdade 40/40 no saque do oponente e conseguiu duas quebras. Com isso, ele fechou por 6/3 e garantiu o triunfo na partida por 2 a 1.

Após esse resultado, De Minaur avança à decisão e faz história. Ele será o mais jovem finalista que o torneio teve até hoje. O australiano vai em busca do segundo título de sua carreira; o primeiro foi conquistado ainda esse ano, em Sydney. O adversário na final sai do confronto entre o #32 Taylor Fritz e o #54 Cameron Norrie, que estão em quadra neste momento.