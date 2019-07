Basilashvili salva dois match points, vence Zverev e vai defender o título em Hamburgo

Neste sábado (27), o #16 Nikoloz Basilashvili e o #5 Alexander Zverev protagonizaram um duelo equilibradíssimo pelas semifinais do ATP 500 de Hamburgo. Atual campeão do torneio, o georgiano suou a a camisa e precisou salvar dois match points para bater o favorito da torcida da casa por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (5), em 3h08 de uma batalha decidida no detalhe.

O primeiro set já mostrou que a partida seria bastante disputada. Com uma boa porcentagem com o 1° serviço, os tenistas foram salvando break points ao longo da parcial e confirmando seus games de serviço. Porém, no décimo game, quando servia em 4/5, Zverev acabou sendo quebrado e viu Basilashvili fechar em 6/4, largando na frente no confronto.

Embalado com a vitória no set anterior, o georgiano veio com tudo no segundo e, conquistando uma quebra nos games iniciais, abriu 3/1. Foi então que Sascha começou a reação. Obtendo dois breaks em sequência, o alemão ganhou cinco dos últimos seis games da parcial e devolveu o 6/4, deixando tudo igual em Hamburgo.

A derrota de virada não fez com que Basilashvili perdesse a confiança. Se impondo diante do tenista da casa, fez 3/0 rapidamente e parecia ditar o rumo do jogo. Só parecia. Voltando a ser consistente e firme nas trocas de bola, Zverev quebrou o serviço do adversário em duas oportunidades e virou o terceiro set para 5/3.

Sacando para se manter vivo, o georgiano se viu em apuros, mas conseguiu salvar dois match points e jogar a pressão para o alemão, que acabou sentindo o momento e foi quebrado. No fim, a decisão do duelo foi para o tie-break, onde o cabeça de chave número dois chegou a ter 5-2, mas perdeu a liderança no placar novamente. Vencendo cinco pontos em sequência, Basilashvili decretou o triunfo por 7/6 (7-5).

Na decisão do Hamburg European Open, o tenista da Geórgia vai defender o título diante do russo #78 Andrey Rublev, algoz de Thiem nas quartas, que passou pelo espanhol #59 Pablo Carreno Busta também por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/1.