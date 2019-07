Fritz derrota Norrie em três sets e vai à final em Atlanta

O #32 Taylor Fritz está na decisão do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. Neste sábado (27), o norte-americano vai atrás do título em casa após derrotar na semifinal o #54 Cameron Norrie. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, após 1h40.

Foi um jogo de muitos altos e baixos. Porém, esse cenário foi sempre baseado no momento que Fritz estava passando. No primeiro set, por exemplo, ele passou por cima. O tenista aplicou cinco aces e teve 92% e 65%, respectivamente, de pontos ganhos com o primeiro e segundo saques.

Além disso, devolveu muito bem o serviço do oponente, com winners, bolas profundas para depois mandar no ponto e muito mais. Fritz venceu mais da metade (57%) das trocas de golpes iniciadas com saque do adversário. Com isso, perdeu apenas um game e fechou a parcial em 6/1, em apenas 25 minutos.

O segundo set foi diferente. O norte-americano caiu muito de nível, principalmente sacando. A principal baixa foi no seu primeiro serviço, que simplesmente parou de entrar. Ele teve que jogar com segundo saque em metade dos pontos - também cometeu duas duplas faltas (no primeiro set, foram zero) e aplicou apenas dois aces. Norrie aproveitou o momento fraco do oponente. O britânico foi muito preciso e não se desapegou da quebra de vantagem que conseguiu no quarto game. Sem ser incomodado, ele seguiu à frente do placar e faturou o set por 6/3.

Na terceira parcial, porém, Fritz voltou para o jogo. O oponente passou a errar demais, muitas vezes com bolas fáceis no forehand, mas também por ser bem pressionado pelo norte-americano. O jogador de 21 anos passou a atacar ainda mais e ir para a rede, encurtando os pontos e não deixando o adversário jogar. Ele quebrou o saque do outro uma vez, e poderia ter conseguido ainda mais. Isso foi suficiente, porém, e a conta estava fechada, no set por 6/3 e na partida por 2 a 1.

Taylor Fritz vai agora em busca do segundo título da carreira - o primeiro veio ainda esse ano, em Eastbourne. Esse é o mesmo cenário que tem o seu oponente na final do BB&T Atlanta Open, o #34 Alex De Minaur, que passou nas semifinais pelo #57 Reilly Opelka. Os dois tenistas farão uma final muito jovem - o australiano é ainda mais novo que o norte-americano, com 20 anos.