Sevastova vira para cima de Kawa diante da torcida em Jurmala e conquista primeiro título no ano

O primeiro título do estreante WTA realizado na Letônia pertence a melhor jogadora do país. A #11 Anastasija Sevastova venceu neste domingo (28) a polonesa #194 Katarzyna Kawa por dois sets a um, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/4, em jogo que durou 2h09 pela final do WTA de Jurmala.

Sevastova saiu de uma situação muito delicada no segundo set. Após perder a primeira parcial por 6/3 sem ter muitas chances, Kawa abriu 2/0 em seguida. A quebra não se sustentou, mas com o passar dos games e o crescimento da pressão para a letã, ela precisou encontrar seu melhor tênis uma vez que se viu a apenas três pontos da derrota quando sacou em 4/5 e 0-15. A partir daí, foram cinco games seguidos, fechando o set e abrindo 2/0 no terceiro. Sem tantas dificuldades, a cabeça de chave número um liderou o jogo com seu saque, levando-a a vitória por 6/4.

Esse foi o quarto título da letã e o terceiro no saibro, superfície em que ela tem seu melhor desempenho, com 65% de aproveitamento contra 55% na quadra dura e 58% na grama. Para a WTA, o Baltic Open foi o último torneio da gira de saibro e Sevastova sairá da terra batida com 13 vitórias e sete derrotas, além de um único título. Enquanto isso, Kawa tem a melhor semana de sua vida no tênis, chegando à final da primeira chave principal de WTA disputada na carreira.

Nos rankings, Anastasija Sevastova volta a se aproximar do top 10, ficando apenas nove pontos de distância da décima colocada, Aryna Sabalenka. Já Kawa, que faz sua melhor campanha na carreira, irá para sua melhor posição aos 26 anos, entrando no top 130 pela primeira vez.