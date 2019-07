Teichmann surpreende Bertens e ganha segundo título da carreira em Palermo

Apenas três meses depois de vencer seu primeiro título na WTA como qualifier em Praga, a suíça #82 Jil Teichmann, de 22 anos, já torna-se bicampeã no circuito do tênis feminino ao vencer sua primeira top 10 na carreira. Teichmann bateu a #5 Kiki Bertens, por dois sets a zero na final do WTA de Palermo, na Itália, com parciais de 7/6(3) e 6/2, em 1h52 neste domingo (28).

Ao longo da partida, nenhuma das tenistas conseguiu impor ritmo no serviço, o que fez o jogo ter um número excessivo de quebras. No primeiro set, seis dos 12 games jogados foram quebras de serviço, três para cada lado.

Bertens saiu de várias situações difíceis, especialmente ao fim da parcial, quando precisou vencer quatro pontos seguidos na devolução para evitar um 6/3 e salvar três set points em seu próprio saque no 4/5. No tiebreak, não conseguiu evitar e acabou por perder por 7-3 sem apresentar muitos problemas à suíça.

Já no segundo set, Teichmann conseguiu controlar seu serviço, vencendo 68% dos pontos nele e salvando todos os três break points obtidos pela top 10 e convertendo duas chances em quatro oportunidades. Na devolução, continuou a pressionar Bertens e conquistou 56% dos pontos sacados pela holandesa, fechando em 6/2 sem quaisquer problemas na final da primeira edição do Internazionali Femminili di Palermo em seis anos.

Swiss Stunner!@jilteichmann takes the @LadiesOpenPA title 7-6(3), 6-2 over Kiki Bertens in her first Top 10 win. pic.twitter.com/fPBgTcrmkL — WTA (@WTA) July 28, 2019

Com o título, Teichmann se junta ao seleto grupo de apenas sete tenistas com pelo menos dois títulos em simples em 2019. Na liderança, figuram Barty e Pliskova, com três triunfos cada. Assim, a suíça surge como uma das principais surpresas do circuito, iniciando a temporada fora do top 140 e já se afirmando como top 60 na semana seguinte pela primeira vez na carreira.

Nenhuma das duas irá jogar nenhum torneio na semana que se sucede. Enquanto Teichmann não jogará nenhum torneio da quadra dura em agosto, Bertens jogará os dois Premier 5, no Canadá e em Cincinnati.