Basilashvili vence Rublev e conquista o bicampeonato do ATP 500 de Hamburgo 

Neste domingo (28), o #16 Nikoloz Basilashvili voltou a reinar no ATP 500 de Hamburgo. Coroando mais uma boa campanha no saibro alemão, o georgiano conquistou o bicampeonato ao bater na decisão o russo #78 Andrey Rublev por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em 2h07 de uma partida disputada.

Esse é o terceiro troféu de nível ATP na carreira de Basilashvili, que além do primeiro título em Hamburgo, havia sagrado-se campeão em Pequim, também no ano passado. Com o resultado, o georgiano se mantém na 16ª posição do ranking, tendo em vista que defendeu os pontos conquistados em 2018.

Rublev, por sua vez, dará um bom salto no ranking mesmo com a derrota na final. Na atualização da próxima segunda-feira (29), o russo irá aparecer no 49º lugar, 18 acima do 31º posto, sua melhor colocação na jovem carreira de tenista profissional. Durante a campanha em Hamburgo, Rublev bateu nada menos que o austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número um do torneio.

Marca expressiva

Além do bicampeonato, Basilashvili alcançou uma marca bastante expressiva. Com o segundo título seguido no Hamburg European Open, o georgiano igualou o feito de outros três tenistas e quebrou uma escrita que durava já 14 anos.

Além dele, o americano Eddie Dibbs em 1973-74, o ucraniano Andrei Medvedev em 1994-95, e o suíço Roger Federer, campeão em 2004 e 2005, haviam levado para casa dois troféus em sequência do torneio alemão.