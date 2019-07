Sem ceder nenhum break point durante todo torneio, de Minaur bate Fritz e vence título em Atlanta

Em duelo de jovens que buscavam seu segundo título na carreira, melhor para o #34 Alex de Minaur, 20 anos, que venceu na decisão do ATP 250 de Atlanta o #32 Taylor Fritz, 21, neste domingo (28). De Minaur precisou de 1h19 para garantir a vitória em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/6(2). Este foi o terceiro confronto entre os dois no circuito ATP, com 100% de aproveitamento do australiano.

Assim como durante todo o torneio, de Minaur teve aproveitamento espetacular no saque. Durante a primeira parcial, o australiano perdeu apenas um ponto no total no seu serviço. Enquanto isso, Fritz enfrentou quatro break points e, após equilibrar o começo do set, perdeu os últimos quatro games e viu o adversário fechar em 6/3, após 31 minutos.

De Minaur manteve um aproveitamento alto na segunda parcial, mas Fritz conseguiu equilibrar - conseguiu seis aces, assim como o australiano, mas não cometeu nenhuma dupla falta, contra cinco do rival - e nenhum break point foi oportunizado durante todo o set. No tiebreak, porém, o estadunidense não venceu nenhum ponto no seu serviço. O cabeça de chave três aproveitou e garantiu o título com 7/6(2), em 48 minutos.

Durante toda a campanha no BB&T Atlanta Open, de Minaur não cedeu nenhum break point para seus rivais. Ele bateu o #94 Bradley Klahn, o #106 Bernard Tomic e o #57 Reilly Opelka, além da final. Este é o segundo título conquistado pelo australiano, o segundo no ano - o primeiro foi em janeiro, em Sydney. Com o título, ele sobe da 34ª para a 25ª colocação no ranking. Já Fritz, que venceu uma de suas três decisões na carreira, sobe para o 28º lugar, seu melhor ranking na vida.

Os dois voltam às quadras já na próxima ano. De Minaur é o cabeça de chave 12 do ATP 500 de Washington e tem bye na primeira rodada - enfrenta Rublev ou pode reencontrar Tomic na segunda. Já Fritz estará em ação como cabeça cinco no ATP 250 de Los Cabos e vai estrear diante de um qualifier a ser definido.