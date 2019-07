Kenin faz estreia sólida em Washington e vence Brady com facilidade

No seu primeiro torneio da gira do US Open em 2019, a #28 Sofia Kenin, de 20 anos, mostrou que tem potencial para repetir manter sua ascensão no ranking. A cabeça de chave número três venceu sua primeira rodada do WTA de Washington contra a #76 Jennifer Brady com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h07 nesta segunda-feira (29).

Com seu estilo voltado para o contra-ataque e o jogo de base, Kenin fez o necessário para que Brady tivesse poucas oportunidades durante a partida, vencendo 60% dos pontos em seu saque e 56% dos pontos na devolução, convertendo seis breaks em dez chances e sendo quebrada nas três oportunidades obtidas por Brady. A vitória é a primeira de Kenin no circuito da WTA contra a atual oponente.

O resultado assegura a americana como uma das dez tenistas com mais vitórias em 2019, tendo agora 27 triunfos e 14 derrotas, além de dois títulos, um na grama e outro na hard da Austrália. Em Washington, Kenin faz sua estreia na carreira, jamais tendo jogado na capital americana. Ela também disputou o torneio de San Jose há 52 semanas, mas perdeu na fase de qualifying, defendendo todos os seus pontos com a vitória contra Brady.

Para seguir invicta no Citi Open, Kenin precisará agora passar pela tenista da casa, a #75 Lauren Davis, que passou na estreia pela #114 Eugenie Bouchard. A cabeça de chave três já enfrentou a compatriota em uma oportunidade, no US Open de 2017, e venceu com tranquilidade.