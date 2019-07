Vandeweghe voltas às quadras com vitória sobre Bouzkova em San Jose

De volta às quadras após 10 meses para um jogo de simples, após lesões no tornozelo e no pé, a americana #636 Coco Vandeweghe enfrentou a tcheca #91 Marie Bouzkova e não teve muitas dificuldades para vencer. Em 1h26 minutos, a ex top-10 venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4 e avançou no WTA Premier de San Jose, na madrugada desta terça-feira (30).

No primeiro set, com exceção do quarto game, Vandeweghe teve poucas dificuldades. Forçando bastante o saque e o fundo de quadra, a americana conseguiu acuar a adversária e com duas quebras, fechou a parcial em 6/2.

No segundo set, Bouzkova conseguiu equilibrar mais o jogo. Entretanto, do outro lado, Vandeweghe não sucumbiu. Apesar de ter sofrido uma quebra, a dona da casa conseguiu se impor em quadra, continua com um ritmo intenso e venceu por 6/3 e 2 sets a 0.

Na próxima rodada do Mubadala Silicon Valley Classic, Coco Vandeweghe tem uma pedreira pela frente: a bielorrussa #10 Aryna Sabalenka. O duelo está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (31).