Peterson surpreende Stephens em Washington e conquista maior vitória da carreira

Campeã em 2015, a #8 Sloane Stephens caiu na estreia do WTA de Washington. A cabeça de chave número um foi superada pela #70 Rebecca Peterson, com parciais de 6/2 e 7/5, em 54 minutos. A vitória conquistada nesta terça-feira (30) na capital dos Estados Unidos foi a primeira da sueca de 23 anos sobre uma tenista do top 20 na carreira.

O momento-chave da primeira parcial foi no quinto game, quando Stephens fez 40-0 e teve três break points. A partir desse momento, porém, Peterson salvou todas as oportunidades de quebra que cedeu e venceu incríveis 17 dos últimos 19 pontos, vencendo os quatro últimos games e fechando com 6/2, em meia hora.

Stephens conseguiu uma quebra logo no primeiro game para abrir vantagem e, apesar de ser quebrada no oitavo game, conseguiu outra logo na sequência para sacar para o jogo em 5/4. Mais uma vez, novamente, a cabeça de chave número um não conseguiu se sustentar. Peterson conseguiu igualar e confirmar seu saque na sequência, antes da estadunidense voltar para o saque. A campeã do US Open 2017 chegou a salvar dois match points, mas cometeu um erro de forehand no quarto e acabou perdendo por 7/5, em 54 minutos.

Na segunda rodada do Citi Open, Peterson enfrenta a vencedora do confronto entre a italiana #62 Camila Giorgi e a qualifier #149 Sachia Vickery.