Azarenka estreia com vitória sobre qualifier Tan em San Jose

A #38 Victoria Azarenka está na segunda rodada do WTA Premier de San Jose, nos Estados Unidos. A tenista avançou após derrotar a #244 Harmony Tan, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. O jogo teve 1h17, nesta terça-feira (30).

Foi uma partida bastante ‘maluca’, repleta de altos e baixos. Foram 11 quebras de saque no total, sendo sete para a bielorrussa e quatro para a francesa. Em apenas sete ocasiões em todo o jogo, quem estava no serviço conseguiu confirmar.

A grande diferença para Azarenka foi que ela conseguiu ser um pouco mais precisa que a oponente, principalmente nas devoluções e nos momentos importantes. Ela faturou mais da metade, 58%, dos pontos iniciados com saque da adversária, resultando em 78% de games ganhos no serviço de Tan.

A bielorrussa chegou a bobear em ambos os sets. Com a liderança nas mãos, ela permitiu que a outra desse o troco e precisou buscar a dianteira novamente. Na primeira parcial, as duas trocaram quebras seguidas do terceiro até o sétimo game. Azarenka, porém, foi quem faturou três desses breaks, e ainda tinha um acumulado do início da etapa.

Na segunda parcial, a queda da favorita foi maior ainda. Ela abriu 3/0, com duas quebras, mas perdeu seu saque duas vezes seguidas depois e viu a adversária igualar tudo mais uma vez. Para sua sorte, Tan venceu apenas um ponto no penúltimo game, no seu saque, e a bielorrussa só precisou confirmar depois. Mais sofrido do que esperava, mas ela finalmente venceu por 2 a 0 e avançou à segunda rodada.

A próxima adversária de Azarenka no Mubadala Silicon Valley Classic será a #25 Donna Vekic, que vem de vitória sobre a #89 Misaki Doi em três sets.