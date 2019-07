Mattek-Sands surpreende, vence Venus em San Jose e comemora vitória após mais de um ano

Em duelo de wildcards pelo WTA Premier de San Jose, as americanas #50 Venus Williams e #674 Bethanie Mattek-Sands fizeram bom jogo, com a surpreendente vitória de Mattek-Sands. A ex-número um de duplas venceu de virada, com parciais de 7/6 (4), 6/3 e 6/1, em 2h23 minutos, nesta terça-feira (30).

O primeiro set foi muito equilibrado, com Venus tomando a dianteira do placar, chegando a abrir 4/2. Entretanto, no oitavo game teve a vantagem desfeita e o set teve que ser resolvido no tiebreak, onde a dona de sete Slams conseguiu ser mais eficiente e venceu por 7/6 (4).

A partir do segundo set, a reação de Mattek-Sands começou. Com um estilo de jogo agressivo e apostando muito nos dropshots, a especialista em duplas começou a surpreender em quadra e conseguiu empatar o jogo, após a vitória por 6/3 no set.

Na última parcial, o mental falou mais alto. Mattek-Sands continuou com o estilo de jogo próprio e forçou muitos erros de Venus, que não conseguiu mais reagir na partida. BMS conseguiu fechar o set em 6/1 e o jogo em 2 sets a 1.

Essa é a primeira vitória de Bethanie Mattek-Sands em um jogo de simples após mais de um ano. Com isso, a experiente jogadora de 34 anos avança no Mubadala Silicon Valley Classic e enfrenta nesta quarta-feira (31), a espanhola #29 Carla Suárez Navarro, que venceu a #71 Magda Linette na estreia.