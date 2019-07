Diante de sua torcida, Thiem faz partida sólida e vence Ofner na estreia em Kitzbuhel

Em seu retorno à Áustria após uma decepcionante eliminação na estreia em 2018, o #4 Dominic Thiem espantou as más chances e venceu com conforto o seu compatriota Sebastian Ofner, #167 na ATP, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h16 de partida, válida pelas oitavas de final do ATP 250 de Kitzbühel, nesta quarta-feira (31).

Mesmo contra Ofner, Thiem buscou a todo o tempo o seu melhor nível, expressado pela sua intensidade durante todo o confronto. Ao fim do jogo, o top 10 fez quatro aces e nenhuma dupla falta, além de altos 81% de primeiro saque — comparados a 62% ao longo do restante da temporada — e 72% dos pontos vencidos no próprio saque, sendo quebrado apenas uma vez e convertendo cinco quebras em oito chances.

O cabeça de chave 1 já participou do ATP de Kitzbühel em oito ocasiões diferentes, desde 2011 até 2019, com exceção apenas de 2017. Falhando em conquistar o título em todas as vezes, Thiem tem nove vitórias e sete derrotas, possuindo como melhor campanha a final em 2014, quando perdeu pra Goffin em três sets. Com o fim da temporada de saibro na temporada, o austríaco busca finalizar com dois títulos, somando o ATP 500 de Barcelona.

Para avançar às semis do campeonato, Dominic Thiem espera, na sexta-feira (2), o espanhol Pablo Andujar, ex-top 40 e que atualmente ocupa a 75° colocação no ranking oficial. Os dois confrontos entre eles aconteceram no ATP 500 do Rio de Janeiro, e ambos foram vencidos pelo austríaco, sendo o mais recente em 2018.