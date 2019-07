Raonic despacha Smyczek e estreia com tranquilidade no ATP 500 de Washington

Com o saque em dia, o ex-top 10 Milos Raonic fez sua volta ao circuito de quadra dura americana com alta qualidade ao bater o americano Tim Smyczek, atual 281° da ATP, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h06 de confronto, pela segunda rodada do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (31).

Raonic foi quebrado já na sua rodada inicial, característica anormal devido ao seu saque dominante. Apesar disso, seu serviço esteve num bom nível, com 16 aces em nove games sacados, mas com 54% de primeiro saque e 38% de pontos vencidos com seu segundo serviço. Devido a isso, o canadense precisou enfrentar dois break points, salvando um deles.

Essa foi a oitava partida do ex-top 10 pela segunda rodada de uma competição na atual temporada, tendo perdido apenas uma delas, para o suíço Stan Wawrinka na segunda rodada do ATP 500 de Rotterdam, em fevereiro. Na carreira, são 126 vitórias e 40 derrotas nessa fase de um torneio. Em Washington, Raonic conquista contra Smyczek sua nona vitória, jogando pela primeira vez desde 2017 e atinge as oitavas de final pela quarta vez em quatro edições.

Para seguir às quartas do Citi Open, o canadense enfrenta o alemão Peter Gojowczyk, que bateu o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (6). Raonic tem 1 a 1 no H2H, com uma derrota em Halle, na grama, e uma vitória no US Open, último Grand Slam da temporada, que é disputado na quadra dura.