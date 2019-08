Tsitsipas estreia em Washington com vitória segura contra Paul

Maior favorito no ATP 500 de Washington, o #6 Stefanos Tsitsipas estreou com vitória sobre o wildcard #128 Tommy Paul. Nesta quarta-feira (31), o grego precisou de 1h27 para fechar a partida por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 7/5, garantindo vaga nas oitavas de final na capital dos Estados Unidos.

Tsitsipas foi firme nos momentos críticos para vencer a primeira parcial. Houveram apenas dois games com break points em toda a série: no quinto, o grego salvou três oportunidades de quebra e, na sequência, quebrou Paul na única chance que teve no set. Assim, abriu vantagem com 6/3, em 32 minutos.

Paul esteve perto de igualar a partida na segunda parcial após abrir 5/3 com uma primeira quebra, mas não conseguiu se segurar. A partir daí, o estadunidense foi quebrado duas vezes e enfrentou sete break points nas suas duas passagens do saque, vendo Tsitsipas se colocar em posição de sacar para o jogo em 6/5. O dono da casa chegou a salvar dois match points e ter um bp para levar para o tiebreak, mas o grego se mostrou mais uma vez decisivo em momentos importantes e fechou com 7/5, em 55 minutos.

Semifinalista do Citi Open em 2018, Tsitsipas enfrenta nas oitavas de final deste ano o vencedor do confronto entre o #35 Jan-Lennard Struff e o #46 Jordan Thompson.